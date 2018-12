Une plateforme pour développer le commerce local: BONCADO !

Imaginée par deux amis originaires de l'arrondissement de Verviers (commune de Waimes) – un fils de commerçant et un adepte du commerce local, la nouvelle plateforme belge BONCADO est exclusivement destinée aux commerces de proximité, et leur permettra de vendre en ligne des chèques cadeaux auprès des nombreux e-consommateurs.

Grâce à une interface simple et rapide, le consommateur pourra acheter un bon à valoir dans un des commerces partenaires, et pourra directement l’imprimer chez lui.

BONCADO apporte une solution idéale pour tous les consommateurs pressés, retardataires, ou flemmards ou pour faire découvrir un commerce à ses amis, proches ou collègues.

S'appuyant sur la nouvelle stratégie marketing du "phygital commerce", qui a pour but de combiner commerce physique et digital, BONCADO est un outil 100% clé-en-main pour de nombreux commerçants qui souhaitent prendre part à la transformation numérique.

En effet, le bénéficiaire d'un chèque cadeau acheté sur www.boncado.be devra se déplacer dans le commerce sélectionné pour dépenser la valeur de ce chèque cadeau.

Après avoir séduit plus de 80 commerçants situés en province de Liège grâce à de multiples avantages (pas de commissions sur les transactions, 10% du C.A. est redistribué dans l'économie locale via des concours, aucun effort n'est demandé sur les prix, aucun matériel n'est nécessaire dans le point de vente, etc.), BONCADO a été mis en ligne début décembre.

En surfant sur https://www.boncado.be/fr, vous découvrirez l’interface client pour acheter un BONCADO.