Une peinture anti-pipi... Retour direct à l'expéditeur !

Quelle belle farce que celle-là... Un retour direct à l'expéditeur ! Et oui fini de faire pipi partout sur les murs messieurs, cette incivilité pourrait bien se retourner contre vous - sur vous - sans préavis aucun.

Nous connaissons tous ces instants fraîcheur au sortir d'une virée bien arrosée où durant le trajet pour tenter de retrouver votre carrosse ou pour rejoindre votre chaumière, il ne vous est plus possible de vous retenir... Le premier mur du coin sera votre décharge, votre meilleur allié pour vous soulager sans pacte ni tact aucun. Une odeur nausée abonde règne ainsi en certains lieux très fréquentés - le voile de la nuit a raison de votre retenue et voilà que vous vous adonner à marquer votre territoire et à vous soulager aux quatre coins des rues, des villes, de nos contrées. Pour certains d'ailleurs le grand jour est tout autant source d'inspiration et de légèreté pour imprégner de votre plus noble empreinte ces murs innocents victimes de vos incivilités.

L'arroseur arrosé ...

Certaines villes s'insurgent avec ironie à vous rendre la monnaie de votre pièce. Une sorte de stratégie de l'arroseur arrosé qui sera du plus bel effet. Imaginez-vous entrain de vous soulager alors que grâce à cette peinture hydrophobe votre propre urine vous reviendra à vos pieds. Comique non ? NON ? ah là vous perdez votre humour et votre légèreté d' être.

En Belgique, certains ont dit OUI à l'anti-pipi ...

La peinture hydrophobe anti-urine fait un tabac à Hambourg et à Bordeaux. Elle repousse les liquides et donc renvoie l’urine sur les jambes et pieds du malotru. A Huy et à Namur, les personnalités publiques souhaitent y avoir recours malgré son prix très onéreux. Elle serait en tous cas utilisée pour certaines périodes, lors d'événements donnés et en des lieux précis. Vous voilà avertis chers amis, pensez donc à uriner avant de quitter votre demeure ou celle de vos amis, ou du lieu de fête... Ce sera tout bénéfice pour vous y compris !