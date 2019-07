Une patrouille de rangers en Belgique !

Ce matin, dans les journaux du groupe Sudpresse, on apprend qu'un passionné de nature, Gaëtan Bovy, un engissois, a lancé un curieux appel à des bénévoles pour... faire partie de sa patrouille de rangers ! L'idée est simple : patrouiller en uniforme et scruter la moindre infraction.

Gaëtan Bovy, le responsable de cette patrouille était avec nous pour en parler ce matin : "Il s'agit d'une initiative citoyenne que j'ai lancé pour participer à la protection de l'environnement. L'objectif principal, c'est de patrouiller sur les sentiers, les chemins publics, dans les forêts, dans les campagnes et, par exemple, quand on constate un dépôt clandestin d'en avertir les communes. Nous participons vraiment à la protection contre les pollutions environnementales. Maintenant, il faut bien préciser que nous ne sommes pas des agents assermentés mais des citoyens volontaires qui proposent d'aider les communes. Cela reste un peu scout, les gens ne sont pas obligés de nous obéir mais ça permet d'échanger, d'avoir des questions et, bien souvent les gens sont assez ignorants sur les autorités au niveau de la forêt. Parfois, malheureusement, certains nous prennent pour des gardes forestiers mais ça ouvre à l'échange et c'est très bien ! Et puis, avec le chapeau typique qu'on a, les gens nous reconnaissent encore facilement".

Malgré que ce ne sont pas des agents assermentés, les autorités ne disent rien : "Dans l'ensemble, on nous laisse faire car c'est un peu comme les autres associations de nature qui, eux, s'occupent de tenir les sentiers ou de gérer des réseves naturelles. Nous ici, jusqu'à preuve du contraire, et tous les citoyens peuvent le faire, c'est de signaler un dépôt clandestin quand on en trouve un sauf qu'on le fait avec notre uniforme. Nous sommes des rangers. L'uniforme ne signifie pas que nous agissons comme des agents !"