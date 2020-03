Une page facebook d'entraide pour les Namurois - Namur Matin - 17/03/2020 L’idée de créer une page d’entraide est venue de Alexandre Castanheira. Cet habitant de Bomel à Namur est formateur en gestion de conflit. La semaine dernière il a décidé de passer à l’action suite aux annonces en créant une page facebook d’entraide : " j’ai quelques amis qui ont relayé des initiatives semblable sur Bruxelles et très rapidement je me suis dit que ce serait chouette de propager la solidarité face à cet événement inattendu, nouveau et peut être anxiogène. Directement je me suis mis à l’œuvre en essayant de proposer des infos, des échanges de services d’aide…. et faire entendre des besoins et donc du coup de leur donner un écho pour trouver des solutions pour simplement échanger des bonnes idées et pour s’organiser aussi face à cette situation où pas mal de gens sont amenés à rester à la maison." Ce que les gens partagent est varié .... " il y a une série d’informations par rapport aux services de la ville de Namur aux informations sur le Coronavirus mais également des propositions d’aide des personnes qui proposent de répondre aux besoins des autres. Ça va des courses par exemple pour les personnes plus isolées ou plus vulnérables aux propositions de baby-sitting en tenant compte du faite de faire attention à ne pas propager le virus. Et puis, pas mal d’idées aussi pour s’organiser à la maison avec les enfants avec, …, des ressources en ligne aussi pour aider les enfants dans leur scolarité. Enfin, les informations aussi en lien avec l’Horeca et toutes les adaptations des restaurateurs. " Voici le lien : https://www.facebook.com/groups/1185239215148440/