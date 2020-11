Une nouvelle collaboration Vianney-Alice On the Roof ? "Je le souhaite"

Vianney a aussi répondu aux questions qui lui ont été adressées par les fans lors de ce concert intimiste au Studio ICP à Bruxelles.

Il a notamment dévoilé à Samuel qu’après Malade, une nouvelle collaboration avec Alice On the Roof était possible. "Du fond du cœur je le souhaite, je l’espère parce qu’Alice c’est une chanteuse incroyable et un être humain rare. Je l’aime vraiment à pleins d’égards donc si j’ai la chance de me retrouver encore en studio avec elle je serai vraiment comblé. J’attends cela Alice, quand tu veux" a-t-il affirmé. L’appel est donc lancé à notre compatriote !