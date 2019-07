Une nouvelle application pour éviter le gaspillage alimentaire

Too Good To Go est une application mobile gratuite qui met en relation des commerçants et des clients pour proposer des aliments invendus à moindre prix. L’appli a déjà fait ses preuves dans le nord du pays et ailleurs en Europe. Too Good to go est donc une application à installer sur votre smartphone si vous en avez marre du gaspillage alimentaire. Surtout si vous n’êtes pas contre l’idée de manger des produits dont la date de péremption arrive à son terme (mais qui sont évidemment encore très bons) !

Cette application compte déjà plus de 11 000 000 inscrits et de nombreux commerces en province de Liège y proposent leurs produits.

Comment ça marche ?

Ces commerçants s’inscrivent sur la plateforme, après validation, ils mettent en vente leurs "restes" du jour à un prix très intéressant.

Lorsqu’un commerce propose un panier, il vous suffit de le réserver en le payant en ligne. Vous pouvez le récupérer à la fin de la journée mais sans savoir ce qu’il contiendra. Par exemple, une grande surface liégeoises annonce un colis "épicerie" disponible au prix de 3,99 euros au lieu de 12 euros. Cette grande surface est située près de chez vous (vous vous géolocalisez et la plateforme affiche les colis dispos à proximité). Vous pouvez ensuite récupérer votre colis à la fin de la journée mais sans savoir ce qu’il contiendra.

Si le concept vous séduit, testez le avec l’application Too Good To Go !