Une mannequin Liégeoise lance sa première collection capsule !

Claire De Regge était l'invitée de notre émission ce jeudi matin et il faut dire que cette jeune Liégeoise a déjà beaucoup de cordes à son arc.

En effet, elle est non seulement mannequin ( Claire a notamment défilé pour Jean-Paul Gauthier), mais elle est aussi artiste et vient tout juste de lancer sa première collection "capsule".



C'est en mars dernier, lors d’une expo que l’ASBL Ekhoes, qui aide les êtres humains à travers le monde, a fait appel à Claire De Regge pour réaliser des t-shirts dans le but de donner un coup de pouce à leur association.

Elle s'est alors associée à la marque Belge Stanley Stella pour la réalisation de cette collection et permet donc à sa marque d'être respectueuse de l'environnement tout en offrant une excellente qualité.



Où retrouver sa collection ?

Vous pouvez retrouver la collection "Claire De Regge" dans les magasin Marbaise de Flairon et Verviers.

Collection qui se compose de deux pulls, deux t-shirts et deux pochettes mais ces modèles sont fabriqués en 100 exemplaires au total donc ne tardez pas si vous désirez vous procurer un.



Pour retrouver les infos sur sa collection capsule ainsi que son travail artistique, un petit clic sur le lien suivant : www.clairedr.be