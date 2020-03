Une livraison aérienne pour un apéro solo, ça... C'est fait !

Même en solo, l’apéro ça se partage !

Ça ne mange pas de pain et une petite tranche de rire par les temps qui courent, ça fait du bien.

On le sait, on le voit, en ces instants de confinement les citoyens recèlent en eux des trésors d’inventivité. L’entraide retrouve presque ses lettres de noblesse et prend un certain "envol".

En Bretagne, un jeune homme fait sa petite pause apéro sauf que, à court de chips, c’est son voisin assisté d’un drone qui viendra à son secours. Une livraison à domicile par les voies aériennes, il fallait y penser. Voilà qui arrose avec humour et bonne humeur ce petit apéro solo.

Plus que jamais, on le clame haut et fort :