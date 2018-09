Une ligne de vêtements pour chiens?

Cet automne, en entrant dans une boutique H&M, vous trouverez, nichée entre une parka homme et un col roulé pour femme, une collection particulière dédiée aux canidés.

En partenariat avec la marque italienne Moschino, H&M a décidé de se lancer un nouveau défi en attirant une nouvelle clientèle... les chiens. Une première pour la maison suédoise.

Un sweatshirt et un manteau XXS, griffé Jeremy Scott

L'annonce de la collaboration entre H&M et la marque de luxe italienne avait agité le monde de la mode. Mais l'information, sur Instagram, concernant cette collection, en édition limitée, baptisée "Pet Wear", fait encore plus de bruit. Sur le compte Instagram de la maison italienne, des images d'un sweatshirt à capuche et d'un manteau XXS portés par un Yorkshire ont été diffusées. Le créateur et directeur artistique de Moschino, Jeremy Scott, propose une capsule canine aux imprimés et aux couleurs fantaisies, tout comme la collection de prêt-à-porter (pour humains).

Habiller son chien peut être dangereux

Si c'est une première pour la marque suédoise, la création de vêtements pour chiens ne date pas d'hier. Avec American Apparel et Marc Jacobs, les chiens s'inscrivent parfaitement dans la tendance. Même si le phénomène plaît, il ne faut pas oublier que le port d'un vêtement peut être dangereux pour certaines races. "Dans la plupart des cas, je déconseille de vêtir son toutou d'un manteau. Cela peut entraver les mouvements de certaines parties du corps, comme la queue ou les oreilles. Or, la queue et les oreilles sont, pour les chiens, un moyen de communiquer avec leurs congénères lorsqu'ils les croisent en balade. Si cette communication est rendue impossible à cause du port d'un vêtement, cela peut provoquer de l'agressivité", expliquait Marc Vandenheede, ethologue et spécialiste en bien-être animal à la faculté de médecine vétérinaire de Liège.

