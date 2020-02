Une librairie accueille des chatons prêts à l'adoption... Une idée qui ronronne bien !

Voici une toute belle histoire inspirante et digne des plus grands contes de fée. Une librairie accueille des chatons prêts à l'adoption ! Un concept innovant et qui rencontre un vif succès. Plus d'un lecteur succombe aux charmes de ces félins craquants.

Pour ces chatons d'ailleurs cette librairie n'est pas seulement un confortable terrain de jeu. C'est aussi une formidable opportunité de (re)trouver un foyer.