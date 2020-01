Une lampe frontale fonctionnant à la chaleur du corps

Dites adieu aux piles et batterie et bonjour à "Wattlight"! "Wattlight", de son petit nom, est une lampe frontale fonctionnant uniquement grâce à la chaleur du corps humain. L'équipe de "Quoi de Neuf?" s'est intéressée à cette lampe un peu particulière et a contacté sa conceptrice, Colienne Demain.

Comment ça marche?

La jeune femme, ingénieure civile passée par l'Agence spatiale européenne, a mis au point une technologie qui permet de transformer la chaleur humaine en énergie électrique. La lampe se présente sous la forme d'un bandeau comprenant des capteurs pouvant transformer la chaleur en énergie électrique. Elle permet d'éclairer à une distance d'un mètre et fonctionne de façon complètement autonome. Comme nous l'explique Colienne Demain, "cette technologie pourrait, par la suite être adaptée à d'autres objets".

Déjà disponible?

Pour l'instant, la lampe n'est pas encore disponible dans le commerce mais la commercialisation devrait commencer au plus tard d'ici décembre 2017. Pour l'instant la lampe est juste disponible en pré-commande.

Pour pré-commander la lampe ou pour plus d'informations, rendez-vous sur le site.