Une île paradisiaque japonaise s'impose comme la destination la plus prometteuse de 2018 selon TripAdvisor

Les voyageurs à l'écoute des nouvelles tendances en matière de voyages savent que l'île d'Ishigaki recèle de nombreux atouts depuis de nombreuses années et que le Japon ne se limite pas à Tokyo, elle figure désormais en tête des destinations les plus prometteuses de 2018 de la communauté TripAdvisor.

C'est l'opposé de la métropole de Tokyo. Ishigaki se situe à l'extrémité sud de la préfecture d'Okinawa et se présente comme un havre de paix naturel pour les citadins fatigués de la cadence folle de la capitale. Un lieu où ils troquent leur ordinateur contre un masque et un tuba et leur téléphone portable contre une serviette de plage.

La région s'est fait un nom aussi grâce à ses récifs coralliens exceptionnellement colorés, ses eaux turquoise limpides, ses champs de canne à sucre, ses mangroves et ses montagnes couvertes d'une végétation luxuriante.

Cette liste annuelle publiée par TripAdvisor permet de découvrir des destinations moins connues aux charmes exceptionnels qui devraient avoir les faveurs des voyageurs dans les prochaines années. Les lauréats de cette sélection sont mesurés en fonction de l'évolution des critiques positives des utilisateurs en glissement annuel. Les destinations les mieux classées ont aussi enregistré une forte hausse de recherches et de réservations.

Derrière cette île japonaise figure dans ce classement la région de Kapaa, à Hawaï, devant Nairobi (Kenya), Halifax (Canada) et Gdansk, en Pologne.

"La liste des lauréats des 'Travelers' Choice Destinations on the Rise' sont une très bonne source d'inspiration pour les voyageurs à la recherche de destinations à la popularité émergente", a commenté Brooke Ferencsik, en charge de la communication de TripAdvisor.

Et d'ajouter, "ces vainqueurs se fondent sur des retours et sur l'intérêt montré par les utilisateurs de la communauté TripAdvisor et ont tous en commun des logements exceptionnels, de très bons restaurants et des attractions extraordinaires pour tous les budgets."

Les destinations les plus prometteuses de 2018: