Une huile anti-moustique faite maison pour de belles soirées étoilées

Ah la galère... Salle bête ! Et oui, on connait tous ces nuits agitées parce qu' un seul moustique vous livre bataille jusqu'à plus soif. Et bien souvent... C'est lui qui gagne ! Quelques piqûres s'affichent ainsi à même le corps, pour les chanceux en des endroits assez discrets et pour les autres sur la paupière de l'oeil, sur le visage jusqu'à vous en défigurer et vos collègues ne manqueront pas à s'en amuser !

Et ça pique, et ça gratte !

Fini tout ça, fini le supplice, voici pour vous quelques remèdes naturels qui vous offriront des soirées à la belle étoile en toute tranquillité, ou une nuit tout simplement sereine au pouvoir apaisant et réparateur.