Une heure avec Vanessa Paradis dans Vivacité en concert!

VANESSA – BEST OF PARADIS - EPISODE 1/7 - 29/03/2020 VANESSA – BEST OF PARADIS – Une web série en 7 épisodes. A l’occasion de la sortie du nouveau best of de Vanessa, « Best of & Variations », le 29 novembre prochain, voici en images quelques temps forts de sa carrière musicale. Episode 1/7 : « De M&J à Variations sur le même t’aime» : Parmi les prestigieux poètes et complices qui accompagnent Vanessa dès le début de sa carrière, il y a d’abord Etienne Roda-Gil et Franck Langolff qui plongèrent dans les pensées d’une adolescente et produisent avec elle un album à la grâce intacte et intemporelle (le premier album M&, 1988). A peine sa première Victoire de la musique remportée – en tant qu’artiste interprète –, Vanessa devient sujet d’inspiration Gainsbourienne…Le grand Serge lui fait employer le « je » pour la première fois et lui écrira l’intégralité du deuxième album Variations sur le même t’aime. Cet album sera, comme le premier, composé par Franck Langolff. Egalement co-arrangeur et réalisateur des chansons (avec Philippe Osman et Bertrand Châtenet), Langolff offrira à la voix de Vanessa un nouvel écrin d’une sensualité rock qui sidère et fédère encore. On se souvient du clip noir-argent de Jean-Baptiste Mondino pour le single Tandem comme l’emblème d’une déclaration d’indépendance...