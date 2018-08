Une expo sur le handicap à ne pas rater !

The Art of Difference... C'était dans le 6/8 sur la Une Télé avec Cindya Izzarelli.

Les recherches sur le handicap sensoriel, moteur et mental ont donné lieu à de nombreuses inventions issues des nouvelles technologies. Ces innovations ont incontestablement amélioré la vie quotidienne de personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Mais elles ont aussi ouvert de nouveaux débats de société et des formes de contestation sur l’homme augmenté et le transhumanisme.

The Art of Difference... A découvrir au Bozar à Bruxelles jusqu'au 26 août. Accès gratuit.