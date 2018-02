Une entreprise qui "fait dans les chiques"

Dans la séquence de l’UCM de ce mardi, Isabelle vous emmène du côté de Chênée pour découvrir l’entreprise C du belge. Des ours qui piquent, des plaques sûres, des violettes... amateurs de confiseries, c’est un lieu idéal pour vous.

Entreprise :

Philippe Goffaert, patron de C du Belge, était d’abord comptable pour une chaîne de boulangerie dont il devait également moderniser l’image. Cependant, il avait aussi l’envie de créer sa propre entreprise. Il a commencé petitement, dans son garage puis a investi le salon familial puis la chambre d'amis avec son épouse Alicia. Le fil rouge de son entreprise, créée il y a 6 ans, c'est de débarrasser les artisans de la vente, et de conditionner les bonbons dans de petits sachets, présentés par 100 grammes à peu près. Vous les avez certainement déjà vu, il y a 62 points de vente et le chiffre pourrait doubler prochainement…

Quel est le but de C du belge ?

C'est de proposer des produits de qualité, régressifs, un peu madeleine de Proust, comme on les trouvait chez les épiciers de quartier quand on était petits !

La seule concession, ce sont les colorants, qui doivent être naturels. Philippe Goffaert travaille avec des artisans qui proposent nos produits d'antan, en qualité même supérieure. Aujourd'hui, 6 ans après sa création, C du Belge fonctionne bien !

Il y a également un but social étant donné que les employés de Philippe sont issus de l'AVIQ et du CPAS.

C’était un choix délibéré dès le départ, qui lui a d'ailleurs valu de trouver porte close auprès des banques. Ce choix est lié à l'histoire de la vie de Philippe puisque son frère est lui-même occupé dans une ETA, une entreprise de travail adapté, il était pour lui inconcevable de faire autrement.

Aujourd’hui, Philippe emploie François, Joé, Rebecca et Delphine qui remplissent les petits sachets. François vient tous les matins de Rochefort pour assurer les livraisons… Une équipe qui grandit régulièrement et qui offre du travail à ces personnes. Cela s'appelle la diversité en entreprise, l'UCM participe à cette action nationale en mettant à l'honneur ces entrepreneurs wallons et flamands et c'est important ! Donc maintenant que vous verrez ces corners dans les magasins, et ces sachets C du Belge, ayez une petite pensée pour François, Joé, Rebecca et Delphine, ils ont mis un petit peu d'amour dans chacun des sachets !

www.cdubelge.be