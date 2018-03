Une démo inédite d'Amy Winehouse voit le jour

Le compositeur et musicien londonien Gil Cang, qui a collaboré avec Amy Winehouse, livre un enregistrement inédit de la chanteuse, une démo appelée "My Own Way."

La publication anglaise Camden New Journal rapporte que l'enregistrement a été réalisé en 2001, alors que Winehouse s'était rendue au studio de Cang, situé dans le quartier londonien de Camden. Winehouse est décédée dans sa maison de Camden en 2011, à l'âge de 27 ans.

Dans la description de la vidéo publiée sur YouTube, Cang écrit: "C'est une démo que Gil Cang, James Mcmillan et Maryanne Morgan ont écrite avec Amy. Nous voulions que le monde l'entende même si elle n'est jamais sortie".

Cang, ébahi par le talent de compositrice de la chanteuse, a expliqué à la revue que Winehouse avait enregistré le morceau pour attirer l'attention des maisons de disques.

Deux ans plus tard, elle signait chez Islands Records pour la sortie de son premier album.