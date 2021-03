Une collecte de fonds à l'occasion du 50ème anniversaire de Forest National - Premier Sold Out... Depuis la mi-mars, c’est le calme plat sur toutes les scènes du pays. Dans le cadre de Live 2020, lumière sur un événement intitulé “Les Fleurs de Forest 2020”. Avez-vous déjà entendu parler de Live 2020 ? Il s’agit d’un fond de solidarité de et pour le secteur de la musique « live » en Belgique. Des backliners aux machinistes, des musicien.ne.s aux bookers, des DJ aux constructeur.rice.s de scènes, des ingénieurs du son aux roadies, et beaucoup d'autres: tous ces gens sont dans l’impasse financière suite à la crise du Covid-19 et méritent qu’on les soutiennent. Un anniversaire sous le signe de la pandémie Cette année, Forest National aurait dû fêter en grande pompe son anniversaire. Et quel anniversaire ? Un demi-siècle: 50 ans de concerts, d’événements, d’émotions, de rencontres, de souvenirs. The Rolling Stones, Bee Gees, The Jackson Five, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Bob Marley, Santana, Fleetwood Mac, Salvatore Adamo, Johnny Hallyday, Claude François, Jean-Jacques Goldman, James Brown, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd, Roxy Music, Queen, Patrick Bruel, Toto, Deep Purple, Jerry Lee Lewis, Prince, Serge Gainsbourg, The Cure, Red Hot Chili Peppers, U2,… de très nombreux artistes ont marqué l'histoire (et dédicacé les murs) de cette salle légendaire. En 2021, une programmation “anniversaire” était prévue mais, vu le contexte sanitaire, la fête est reportée à plus tard. En effet, on ne vous apprend rien: Forest National est à l’arrêt et a grandement besoin de vous ! “Fleurir Forest National pour soutenir ce lieu culturel qui a vu éclore sur scène de nombreux artistes.” C’est le souhait de Coralie Berael, la directrice de cette salle mythique de la capitale. C’est ainsi qu’est né le concept intitulé “Les Fleurs de Forest”. Concrètement, chacun peut participer en achetant un ou plusieurs tickets pour l’événement « Les Fleurs de Forest» au prix de 5,00€ par siège fleuri, pour symboliser sa présence dans les gradins. Pourquoi des fleurs ? Tout simplement parce que le mot "fleur" est un mot qui signifie “fan” dans le milieu artistique. Le titre de cette action est un clin d’œil au titre du DVD Live du concert de Pascal Obispo sorti en 2007 et enregistré à Forest National lors de sa tournée « Les Fleurs du Bien ». En fait, beaucoup d’artistes appellent leurs fans "leurs fleurs ». Julie Zenatti a d’ailleurs intitulé son dernier album "Refaire danser les fleurs". Achetez vos tickets dès maintenant ! Concrètement, vous êtes invités à : vous rendre sur le site de Forest National (http://www.forest-national.be/fr ); cliquer sur la section “Les Fleurs de Forest”; ouvrir la billetterie avec le bouton “billet”; acheter votre ou vos ticket(s) à 5 euros pièce pour “Les Fleurs de Forest”; Notez qu’il ne s'agit pas d'un événement physique. En achetant un ticket virtuel, vous soutenez LIVE2020, le fonds de solidarité du secteur de la musique live. Affichez vos meilleurs souvenirs Avis aux Instagramers, aux Facebookiens, aux Twittos qui gardent en mémoire un souvenir intarissable de leur concert préférés- à Forest National : préparez vos plus belles photos et postez-les en veillant bien à utiliser #lesfleursdeforest #FN50VN ! C’est un petit pas pour ce lieu culte de la vie artistique bruxelloise mais un grand pas pour la préservation des archives de cette salle de concerts. Et sinon, elle en pense quoi de la situation actuelle la directrice de Forest National ? Réponse avec Coralie Berael dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Les Fleurs de Forest raviveront les couleurs de Forest National le 5 mai 2021 Plus d’informations sur www.live2020.be Achetez vos tickets pour fleurir Forest National ici: http://www.forest-national.be/fr