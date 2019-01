Une boisson aphrodisiaque un peu trop efficace...

Production à l'arrêt et enquête interne

Une entreprise zambienne a annoncé mercredi avoir suspendu la production d'une boisson aphrodisiaque à succès après qu'un de ses adeptes en Ouganda se fut plaint d'arythmie cardiaque et d'une érection à ses yeux un peu trop prolongée.

"Nous avons stoppé la production et la distribution (...) et ouvert une enquête interne", a déclaré à l'AFP le directeur de la firme Revin Zambia Ltd., Vikas Kapoor.

Produit depuis un an, le breuvage SX Energy Natural Power, son nom commercial, a décroché une place de choix parmi les produits dopants sexuels qui s'arrachent dans les officines de Zambie et des pays voisins.