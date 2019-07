Une bière en échange d'un verre rempli de mégots pour nettoyer les plages ! - © Tous droits réservés

Quand on pense pollution, on imagine tout de suite des tonnes de déchets plastiques dévastant les mers ainsi que les océans. Et ce qui est terrible, c’est que dans toute cette masse de déchets, souvent, s’y trouvent des mégots de cigarettes ! Jetés un peu n’importe où, ils provoquent de gros dégâts et les chiffres parlent plus que les mots : en moyenne, un mégot met 15 ans à se décomposer et peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau.