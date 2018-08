Une balade canine ce samedi du côté de Blegny !

DogInstinct.be de Blegny organise régulièrement des balades canines nature et liberté dans nos belles forets.

La prochaine aura lieu ce samedi 11 aout dès 14H. La balade se fait en groupe dans un espace de nature préservé et est encadrée par une comportementaliste canin. Ce dernier vous aidera à en savoir plus sur nos amis à 4 pattes. La balade vise aussi à maximiser les rencontres entres chiens , l'utilisation entre eux, de leurs codes canins tout en répondant à leurs besoins de dépense physique. Chaque propriétaire est responsable de son propre chien et a le devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son chien ne représente aucun danger vis à vis des autres chiens et humains conformément à l'article 1385 du code civil belge La balade dure 1h-1h30 avec un moment débriefing et questions-réponses en fin de balade sur le comportement canin.

Un maximum de 25 chiens sera accepté.



Vous pouvez vous inscrire via le site : DogInstinct.be

Le prix de la balade est de 10€ par chien, 15€ pour deux chiens de la même famille.

L'endroit précis de ralliement et le départ de la balade vous seront communiqué après la confirmation de votre inscription, quelques jours avant la balade.