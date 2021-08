Une actrice d’Harry Potter se confie sur les moqueries envers son physique sur le tournage

Jessie Cave intègre le casting des aventures du plus célèbre des sorciers en 2009, pour le tournage d’Harry Potter et le Prince de sang-mêlé. Celui-ci s’est déroulé à merveille relate l’actrice britannique, âgée de 34 ans aujourd’hui, en interview au Guardian, mais pas le suivant.

Lors du tournage de la deuxième partie d’Harry Potter et les reliques de la mort en 2011, Jessie Cave avait un peu changé physiquement.

"Je ne correspondais pas aux attentes de l’industrie. Au moment où je suis revenue pour faire le dernier film, j’avais pris un peu de poids et je n’étais plus la même personne" se souvient-elle. Une transformation qui lui a valu des critiques et des atteintes à son physique. Un costumier lui aurait notamment "attrapé le ventre" pour lui faire remarquer sa prise de poids.

"C’était juste horrible. Quand je me présente à l’essayage d’un costume, je suis terrifiée. Je me prépare à ce qu’on me dise quelque chose de méchant" explique-t-elle. Du bodyshaming pur et simple dont souffre encore la comédienne. "Quand quelqu’un est gentil avec moi, que la personne s’inquiète de savoir comment je me sens vis-à-vis de mon corps, ça me donne envie de pleurer".