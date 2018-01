Un surfeur brave le froid et se transforme en glacier humain

Aux Etats-Unis, le Lake Michigan est malgré son statut de lac un endroit propice à la pratique du surf. Les températures négatives actuelles n'ont d'ailleurs pas empêché l'ex surfeur professionnel Dane Gudauskas de surfer la vague. Son visage en sortant de l'eau vaut le détour...

Dane Gudauskas est passionné par le surf depuis le plus jeune âge et rien ne semble l'arrêter. Issu d'une fratrie de trois frères, son frère jumeau Patrick et son cadet Tanner, Dane a pendant des années participé aux compétitions les plus prestigieuses dans le monde du surf. Il a aussi parcouru le globe à la recherche des meilleurs endroits où exercer sa passion. Désormais retraité, ce Californien de 37 ans n'a pas pour autant rangé sa planche au placard. Si ses frères continuent la compétition, lui continue à surfer pour le plaisir... et même dans des conditions climatiques qui en refroidiraient plus d'un !



Lors d'une session de surf sur le Lake Michigan, Dane Gudauskas est ressorti de l'eau presque méconnaissable. En quelques minutes, des glaçons se sont en effet formés sur son visage et sa barbe. L'homme des glaces n'a qu'à bien se tenir...