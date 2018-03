Un recrutement au sein de la Défense !

Pour exercer l’emploi de Sous-Officier Technicien ou un emploi technique à la Défense, il est impératif de réussir l’examen d’entrée. C’est là que le Forem peut intervenir car il peut vous aider à le réviser grâce à des formations. Cela permet au candidat de mettre en application ses savoirs scolaires et/ou professionnels lors d’examens en calculs, électricité et mécanique.

La Défense recrute des dizaines d’hommes et femmes prêts à s’engager dans une formation pour occuper ultérieurement un poste de sous-officier technicien. Notamment dans les orientations suivantes : météorologie, mécanique avion, électromécanique, techniques navales, armement et optique, etc.

Conditions :

Premièrement, il faut avoir entre 18 et 33 ans et être d’un pays de l’Union Européenne (+ Islande, Norvège, Suisse, Lichtenstein) et avoir le diplôme secondaire supérieur (CESS)

Le Forem met aussi certaines conditions : le candidat doit être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi inoccupé. Il doit également être inscrit à la Défense pour les tests d’aptitudes et de sélection (logique, sports, visite médicale …)

La prochaine formation se tiendra au Centre de compétences Polygone de l’eau de Verviers du 22 mai au 15 juin. Si vous êtes intéressés, contacter le 087/59 03 11

Toutes les informations se trouvent sur les sites internet mil.be ou saffranberg.be. La Défense organise une journée porte-ouverte le dimanche 25 mars au Campus de Safraanberg – une belle opportunité pour découvrir la réalité des sous-officiers !