Un poulailler en forme de soucoupe volante et d'autres poulaillers originaux!

Brett Wilson et Ellen DeAngelis ont deux passions: les OVNIS et les poules! En construisant un poulailler en forme de soucoupe volante, ils ont réussi à concilier les deux! Viens ma poule, on t'emmène à Bois dans l'Idaho aux Etats-Unis pour pondre dans ce vaisseau.

Visite guidée par les propriétaires des lieux sur la plateforme spécialisée BakcYard Chickens. Pour la construction, ils ont utilisés deux antennes paraboliques de 3 mètres de diamètres recouvertes d'un isolant en mousse de quelques centimètres et enduites d'une peinture effet aluminium qui selon le couple est la couleur classique de l'OVNI. La structure a ensuite été installée sur un trampoline et ornée de quelques lumières LED clignotantes en guise de touche finale. Les locataires à plumes n'auraient rien trouvé à y redire.

Depuis le couple a ajouté un système de chauffage contrôlable à distance pour aider ses pondeuses à supporter le rude hiver de l'Idaho. Prochaine étape? Un éventuel sas de télé-transportation vers la planète des poules?