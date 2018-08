Un petit Némo réalise une oeuvre d'art pour séduire sa belle !

La vie est nulle sans bulles...

Petite séquence fraîcheur et émotion que l'on prend plaisir à partager avec vous. Ce minuscule poisson (un fugu japonais) est un véritable artiste ! Il réalise un chef d'oeuvre pour impressionner la femelle qu'il convoite, si c'est pas mignon ça ?

Il s'en donne à coeur joie et surtout la peine notre fugu Japonais pour séduire les écailles et le coeur de sa princesse. Une semaine durant et sans relâche, ce petit poisson s'affaire pour créer ce chef d'oeuvre qui séduira sa promise. L'histoire ne nous dit pas si cette dernière va succomber à son talent. Nous, on fond littéralement.