Un petit agenda pour ce weekend qui s'annonce plus frais !

Ce week-end s’annonce beaucoup plus doux que la semaine de canicule que nous vivons. Nous vous invitons donc à sortir de chez vous et à profiter des événements qui sont organisés un peu partout dans notre province…

VENDREDI :

Vendredi 26 juillet – 17h30 à HERVE

Course du Challenge L’Avenir Verviers, sur un parcours de 10 km, avec course annexe 5 km.

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés et tombola gratuite pour chaque participant, avec de nombreux lots de valeur et un gros lot d’une valeur de 200€ : bon pour 4 pneus Continental. Inscription gratuite pour les courses pour enfants (à partir de 17h), avec récompense pour tous.

Adresse de l’évènement : 35 Rue Albert Leclercq. Ecole communale de Xhendelesse à HERVE

Infos sur : www.xhendelesse.org/

SAMEDI :

5 jours F’Art de Louvgné – du 26 au 30 juillet

Louveigné-Initiatives est une A.S.B.L réunissant une cinquantaine de membres dont le but est l’animation du village de Louveigné durant toute l’année avec point d’orgue les 5 jours de fête : 5 JOURS F’ART du 26 juillet au 30 juillet.

Un programme très éclectique :

de Thierry LUTHERS chante JOHNNY, Bouldou and the Sticky Fingers (reprises stones, aux DEMENAGEURS (pour les enfants)

▪ 18ème édition de Louveigné, Village de la poterie et Village Récup’Arts

▪ Soirée Electro Fluo

▪ Jogging de la Jeunesse

▪ Barbecue villageois

▪ La Bande à Lolo

Un autre point important cette année est la décision du comité d’organiser une fête Objectif Zéro Déchet.

• Utilisation de gobelets réutilisables

• Installation de poubelles de tri

• Concertation des partenaires locaux quant à la réduction des emballages des fournitures

• Limitation des affiches papier

• Tri des cartons

• Récupération des bouchons des bouteilles de vin

• Gestion des mégots de cigarettes



Infos sur : www.5joursfart.be

DIMANCHE :

Ce dimanche 28 Juillet – HERVE

Balade organisée par la Maison du Tourisme du pays de Herve ce dimanche 28 juillet : "aux confins de la Berwinne"; rendez-vous au parking de l’église de Mortroux à 9h30 pour une balade de 5 kilomètres (2h30) guidée par Lydia Delvaux. PAF : 3 €.



Dimanche 28 juillet à SPA – 15h30

"Vintage Vibe", formation de qualité, spécialisée dans les musiques et chansons des belles années du Rock N' Roll.

Grâce aux performances de leurs chanteurs, ce groupe visite toutes les tendances de la musique Rock N’Roll des années 50/60, avec bien sûr les plus grands standards : Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Cliff Richard et bien d’autres !

Parc de 7 Heures – Galerie Léopold II – à 15h30.

Accès gratuit.

Infos sur : spatourisme.be



Dimanche 28 juillet de 10h à 18h

17ème édition du " Village de la Poterie et de la Céramique ". Celle-ci accueillera des artistes travaillant la terre et fiers de vous présenter leur art au travers de leurs œuvres.

Ces exposants potiers, céramistes viennent de Belgique, de France, des Pays-Bas et vous font découvrir leur savoir-faire dans un marché haut en couleur.

Adresse de l’évènement :

Avenue Paola à Sprimont

Infos sur : Page Facebook " Récup’arts "