Un perroquet devient la star des réseaux sociaux en chantant du Beyoncé

C'est une image pour le moins étonnante qui circule sur le web : un perroquet chante un tube de Beyoncé et la ressemblance est troublante.

Chico, un perroquet amazone à front jaune de 9 ans amuse les visiteurs d'un parc animalier en Angleterre. Celui-ci chante deux phrases d'un des titres phares de Beyoncé, If I Were A Boy, sur le même air que la version originale ce qui en résulte une ressemblance assez étonnante. Cette chanson est sortie en 2008 sur l'album I Am... Sasha Fierce, contenant également les hits Halo et Single Ladies.

La vidéo a déjà été vue plusieurs milliers de fois. Steve Nichols, directeur de ce parc du Lincolnshire commente : "J'ai travaillé plus de 25 ans avec ces oiseaux incroyables et ils continuent de m'émerveiller". Un compte Instagram a même été créé pour filmer les interprétations de Chico et celui-ci a déjà récolté plus de 2000 abonnés en deux jours.

Queen B, en plus de séduire le public humain, a donc même des fans animaux !