Un nouveau visage pour le Viva for Life Tour

Fanny Jandrain sera l'un des nouveaux visages de Viva for Life pour cette 6ème édition! Après l'annonce d'Adrien Devyver comme nouvel animateur aux côtés de Sara et Ophélie, c'est le VFL Tour qui dévoile son nouveau visage!

L'animatrice de la Récré de Midi sur Vivacité et de Max et Venus sur La Deux, prendra les commandes du Viva for Life Tour! Cette tournée itinérante passera par 5 villes et communes du pays et mettra en avant la mobilisation des citoyens au profit des enfants vivant dans la pauvreté.

Après le Beau vélo de Ravel cet été, Fanny poursuit donc son exploration des régions, en espérant rassembler un maximum de monde autour de cette noble cause.

Je suis très heureuse de participer à Viva for Life. je sais que cette semaine sera riche en rencontres, en partages et en solidarité. Hâte de vous retrouver sur le terrain pour relever de nouveaux défis!

Hormis le podium et le rendez-vous avec les organisateurs de défis, le Viva for Life Tour vous promet d'autres suprises cette année... Restez attentif, on vous en dit plus très bientôt...