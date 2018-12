Un nouveau visage chez "Sois belge et tais-toi!"

Si l’on vous dit théâtre du Trianon, Jackshow, nouvel an et Sois belge et tais-toi, il n’est pas évident de trouver le lien entre tous cela. Et pourtant, nous l’avons reçu dans le studio, il s’agit du liégeois Benoît Charpentier.

Benoît Charpentier est d’abord tenté professionnellement par l’enseignement mais c’est dans le monde du voyage qu’il s’épanouira professionnellement. Et du voyage, Benoît Charpentier en a aussi fait dans le milieu artistique, mêlant avec ironie l’imitation, l’humour et la comédie. Après être passé par le Trocadéro, il a créé en 2008 le Jackshow, une troupe de music-hall avec laquelle il parcourt la Wallonie mais aussi le nord de la France.

Le Jackshow, le théâtre du Trianon et leurs artistes proposent leur spectacle Evasion. Ils seront sur scène au théâtre du Trianon à Liège les 15 et 16 décembre ainsi que les 6 et 7 janvier. De plus, ils organisent à l’occasion du réveillon du nouvel an, un repas haut de gamme avec soirée dansante et animations le 31 décembre. Vous pouvez d’ailleurs réserver à l’adresse reservation.trianon@hotmail.be.

Par ailleurs, Benoît Charpentier a cette année rejoint la troupe Sois belge et tais-toi! Qui cette année encore propose un spectacle exacerbant la belgitude de ses membres. Le spectacle mise sur la continuité de ce qui a fait le succès de la troupe: une écriture ciselée, la joie de jouer et une belle énergie. Comme d’habitude, l’équipe joue régulièrement au profit d’œuvres caritatives que vous pouvez soutenir en venant voir le spectacle.

“La belgitude, c’est l’art de faire compliqué quand on peut faire simple, c’est n’être ni flamand, ni wallon, ni bruxellois mais un peu tout à la fois, c’est rentrer chez soi quand on vous dit “vous êtes ici chez vous!”, c’est penser que tout va bien quand tout va mal.”

Cependant la troupe souhaite se réinventer continuellement notamment grâce à de nouvelles têtes parmi la troupe comme Benoît mais aussi un deuxième liégeois en la personne de Maxime Thierry. Parmi les changements on notera également l’apparition de nouveaux personnages et un nouveau metteur en scène.

La particularité de cette année est la 1000ème représentation qui aura lieu à Bruxelles. Vous souhaitez les voir mais Bruxelles n’est pas la porte d’à côté? Pas de panique, vous pourrez aller les rencontrer près de chez vous pour 3 dates liégeoises: les 25 et 26 janvier au Forum de Liège et le 11 janvier au centre culturel de Huy. Infos et réservations :https://www.soisbelge.be/