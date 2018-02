Un nouveau single bientôt dévoilé pour Muse?

En janvier dernier, NME a rapporté que le groupe cherchait des figurants pour un clip qu'il allait tourner à Los Angeles.

Cette pochette met en scène Chris Wolstenholme, le bassiste du groupe, dans une ambiance très années 1980 (les couleurs pastel, la pleine lune, les lunettes de soleil...) et californienne avec la grosse cylindrée et les palmiers.

Muse n'a pas ajouté d'informations supplémentaires mais des internautes ont remarqué la plaque d'immatriculation, qui pourrait laisser entrevoir une sortie le 15 février. Mais rien de confirmé pour l'instant du côté du groupe.

En mai dernier, Muse a partagé le single intitulé "Dig Down", ainsi que son clip. Il semblerait que le groupe procède de la même manière avec "Thought Contagion" dans les prochains jours.

Les Anglais ont déjà annoncé qu'ils se produiront dans plusieurs festivals dans les mois à venir, notamment à Rock am Ring en Allemagne et Rock in Rio à Lisbonne.

Leur dernier album studio, intitulé "Drones", date de 2015.