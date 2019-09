Un nouveau personnage à la Balloon's Day 2019

Ce dimanche 15 septembre, c'est la 60ème édition de la Balloon’s Day Parade à Bruxelles. L’événement parfait pour les fans de BD et de ballons géants.

A l’occasion de la fête de la BD , qui se déroulera aussi ce weekend, du 13 ou 15 septembre au Parc de Bruxelles, différentes activités et animations seront organisées dans la capitale, avec pour final, une parade de personnages connus et incontournables de la bande dessinée.

La parade à travers Bruxelles

Toto rejoint la parade de la Balloon's Day - © Toto

Comme chaque année, le défilé de ballons géants est composé de personnages historiques de la bande dessinée comme Spirou, Tintin, le Chat, Boule et Bill voire encore Betty Boop. Tous les ans, un nouveau personnage rejoint la parade. En 2019, c’est au tour de Toto.

La parade débutera Place des Palais à 14h30 et se terminera Place De Brouckère vers 18h. Vous pourrez donc accompagner le cortège durant toute sa balade dans la capitale et même participer au gonflage des ballons entre 10h et 14h00 sur la Place des Palais.

Plus d'infos, sur https://fr-fr.facebook.com/balloonsdayparade