Un nouveau Bob Sinclar pour réchauffer l'été !

On se souvient de Bob Sinclar comme un des principaux ambassadeurs (avec David Guetta & Martin Solveig) de la French Touch fin des années 90 !

Depuis, Christophe Le Friant de son vrai nom, aligne les tubes les uns après les autres, on se souvient principalement de "Love Generation" en 2005.

A 49 ans, le célèbre DJ est de retour avec un nouveau single dont la particularité est qu'il a été enregistré exclusivement avec des instruments acoustiques pour la première fois dans l'histoire de l'artiste.

Intitulé "I believe", découvrez ce nouveau single solaire et enjoué tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !