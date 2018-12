UN NOEL DE CROONERS - 25/12 de 19h à 23h

Dans une ambiance feutrée et tamisée pour l’occasion, deux animateurs de charme au service de la musique des plus belles soirées de Noël !

Nous ferons le tour du monde des plus belles voix du Jazz, de la Soul et du Rythm and Blues.

De Tom Jones à Nat King Cole, en passant par Chet Baker ou Christophe sans oublier Barbra Streisand, nous vous ferons vivre une soirée magique comme si vous étiez au Royal Albert Hall de Londres ou encore dans un club de jazz intimiste.

Ne manquez pas la sélection des meilleurs crooners de Noël avec vos Viva crooners : Marc Vernon et Stéphane Piedboeuf.