Un milliardaire utilise sa fortune pour construire un yacht qui collectera 5 tonnes de plastique par jour dans les océans

Kiel Inge Røkke est l’un des hommes les plus riches de Norvège, avec un capital estimé à 8 milliards de dollars. Il a commencé à travailler comme pêcheur à l’âge de 18 ans et a progressivement créé l’une des principales entreprises de pêche au monde. La fortune de Røkke s’est faite en mer. Maintenant, il veut retourner en mer en construisant un navire qui collectera chaque jour jusqu’à 5 tonnes de plastique provenant de l’océan.

Une fois achevé en 2020, le REV (navire d’expédition de recherche) sera le plus grand yacht du monde. Il sera exploité indépendamment par la plus grande organisation de conservation du monde – le WWF – et pourra accueillir 60 chercheurs et 30 personnes.

Le navire transportera du matériel capable d’observer l’environnement tant dans les océans (jusqu’à 6 000 mètres de profondeur) que dans l’atmosphère. Il sera également en mesure de collecter et de fondre en toute sécurité jusqu’à 5 tonnes de plastique par jour !