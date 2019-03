Un livre Harry Potter vendu à 80.000€

Une édition extrêmement rare du premier tome de notre sorcier préféré a été vendu à prés de 80.000€ aux enchères à Londres.

La raison de sa rareté? Le titre est mal écrit !

Cette copie unique faisait partie des 500 premières éditions d'Harry Potter à l'école des sorciers qui avaient le nom de l'auteur J. K. Rowling en entier, c'est-à-dire Joanne, dans les premières pages du livres. De plus, le titre du livre est mal orthographié sur la 4ème de couverture. En effet, on ne retrouve pas "Harry Potter and the Philosopher's Stone" mais bien "Harry Potter and the Philospher's Stone". D'autres petites fautes apparaissent dans le livre (comme des doublons de mots par exemple).

Cet exemplaire s'est vendu 68.800£ au Bonhams Auction House à Knightsbridge, dans l'ouest de Londres. Bonus, on y retrouve également un post-it avec un petit mot de J. K. Rowling!

Vous feriez bien d'aller vérifier l'état de vos livres en rentrant ce soir!

