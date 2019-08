Un jeu dès 5 ans sur les maisons en désordre et de jolis livres pour apprendre l'histoire

Chaque semaine, Violaine de la librairie Florilège à Mons vient nous présenter ses coups de coeur

Jeu : Famille Bric-à-Brac, Haba, de 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans

Quelle pagaille !

La maison de la famille Bric-à-brac est vraiment en désordre ! Et pendant que toute sa famille se prélasse sur le canapé, Hugo le fils tente de se frayer un chemin au milieu de ce chaos. Aidez-le à atteindre les objets éparpillés en gardant une bonne vue d’ensemble, en sollicitant votre mémoire et surtout en évitant de piétiner les objets des autres joueurs. Le gagnant est le premier à réunir quatre objets.

Règles de jeu :

On joue sur un plateau de jeu sur lequel se trouvent un canapé, une table et un bureau., et avec la figurine Hugo. On distribue des cartes pagaille à chaque joueur : 8 si 2 joueurs, 6 en cas de partie à 4 joueurs. Les cartes sont placées devant soi secrètement dans la réglette à cartes. Les cartes restantes forment une pioche sur la table basse du plateau de jeu.

On joue à tour de rôle. Le joueur dont c’est le tour tire une carte " pagaille " dans la pioche, et place sur la case de l’objet correspondant le lampadaire (= case d’arrivée). Le joueur à sa droite choisit le tapis de départ. Le joueur dont c’est le tour déplace la figurine de Hugo en faisant des mouvements circulaires (comme un compas) de case en case jusqu’à atteindre la case d’arrivée. Hugo peut marcher plusieurs fois sur la même case.

Mais attention ! Les autres joueurs s’écrient " Stop ! " si Hugo marche sur un de leurs objets. Ce tour prend fin et c’est au tour du joueur suivant qui repart du même tapis. Il faut donc bien se souvenir à chaque tour de jeu des cartes pagaille des autres joueurs pour parvenir à se déplacer sans marcher dessus.

Le joueur qui parvient à atteindre la case d’arrivée gagne la carte " pagaille " et la place sur sa réglette à cartes. Il pose ensuite n’importe quelle autre carte de sa réglette face visible devant soi en guise de point de victoire. Cet objet est bloqué pour tous les joueurs. Le prochain joueur tire une nouvelle carte et c’est reparti !

Le premier à avoir déposé 4 cartes " pagaille " devant lui remporte la partie.

C’est un jeu familial de mémoire et d’adresse avec un mécanisme de jeu original avec la figurine Hugo pivotante. Autre point positif : on joue en simultané. Tous les joueurs jouent en même temps et ne doivent pas attendre à chaque fois leur tour étant donné que ceux qui ne manipulent pas Hugo guettent les erreurs de celui-ci.

Simple mais amusant !



Livre : les éditions Quelle histoire !

L’objectif de Quelle Histoire est de rendre ludique l’apprentissage de l’Histoire et de permettre aux plus jeunes de partir à la découverte du patrimoine culturel mondial. Le traitement graphique de la collection est novateur, un style caricatural est utilisé, coloré et adapté aux enfants de primaire.

Cette maison d’éditions a différentes collections : des petits livres souples à 5 € et des livres plus grands avec couverture cartonnée (des encyclopédies à 20 € et la collection Premium à 12,50 €).

Ces livres sont conçus à Paris et imprimés à Toulouse. Cette fabrication 100% française est renseignée sur chaque livre avec un macaron " fabriqué en France ".

Les sujets traités vont de la Préhistoire à l’Époque contemporaine : L’apparition de la vie, Les dinosaures, Les Romains, Les 7 merveilles, Les guerres mondiales, La conquête de l’espace, …..

Mais aussi des personnages qui ont marqués différents domaines :

la culture et les sciences (Albert Einstein, Coco Chanel, Pablo Picasso, Anne Frank, Jacques Prévert, John Lennon…

la politique (Nelson Mandela, Clovis, Sissi, …)

la découverte (Christophe Colomb, Neil Armstrong, Al Capone, Barbe Noire, …)

les événements (les chevaliers, Le Titanic, …)

la mythologie

la religion (Bouddha, Mère Térésa).

Il y a environ 280 livres dans les différentes collections, mais aussi des jeux de cartes et des livres d’activités.

Chaque livre présente de manière ludique le sujet abordé. Avec des textes clairs, des paragraphes courts mais précis. Les enfants prennent beaucoup de plaisir à lire ses livres à prix abordable. Ils deviennent souvent des fans de la collection.

Mais ce n’est pas tout. La maison d’éditions vit avec son temps et a développé une application qui permet d’accéder à toute la bibliothèque en version audio et numérique, et emporter ses livres Quelle Histoire partout avec soi.

Pour chaque ouvrage acheté, on peut découvrir gratuitement sa version audio, lue par des comédiens et accessible où on le désire, même hors connexion. Il est également possible d’acheter la version 100% numérique du livre au sein de l’application !

Actuellement, il y a environ 170 livres disponibles en version numérique et audio.

Toutes ces belles idées et plus encore sur le site de La librairie Florilège à Mons.