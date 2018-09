Un homme abuse de sa voisine de 13 ans alors qu'il ne peut pas être avec des mineurs d'âge sans adulte

Alors qu’il n’avait pas le droit d’être en contact avec des mineurs en l’absence d’un autre adulte, à Mouscron, un homme de 58 ans a sexuellement abusé de sa voisine de 13 ans qui venait régulièrement chez lui. Faites-vous confiance à votre voisin ?

L’homme de 58 ans, qui vient d’être condamné, était déjà connu de la justice et avait l’interdiction d’être en contact avec des mineurs sans qu’un autre adulte soit présent. Et pourtant… En l’absence de sa femme, il recevait sa voisine de 13 ans pour jouer avec ses enfants avant ensuite de l’inviter également quand ses enfants dormaient pour se rapprocher d’elle profitant de sa faiblesse au moment du divorce de ses parents. L’homme s’est retrouvé totalement nu sur elle, il dit que c’était uniquement dans le but de la caresser et l’embrasser, que si leurs sexes se sont touchés, ce n’était pas volontaire. Aujourd’hui, il est condamné à 10 ans de prison. Connaissez-vous votre voisin, lui faites-vous confiance ?

Pour Maître Denis Bosquet, avocat pénaliste, il est préférable de prévenir les voisins : " Je pense qu'il faut appréhender le problème sur une double vision. D'une part, il y a effectivement un souci d'information des proches. D'autre part, il y a un droit aussi de toute personne qui a été condamnée et qui a purgée sa peine, un droit à ne pas se voir coller l'étiquette suivante sur la tête "interdit de contact avec des mineurs". Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? C'est comment fait-on pour garantir le respect des conditions qui sont mises en place pour la libération d'un certain nombre de personnes ? ".

Selon Maître Denis Bosquet, nous ne parlons pas suffisamment des personnes qui s'en sortent : " Il est malheureux aussi que l'on parle toujours des échecs dans cette matière. Il y a des personnes qui ont été libérées sous conditions et où il n'y a aucun souci. C'est contrôlé par les maisons de Justice et par les assistants de justice qui doivent recueillir des preuves du respect des conditions de manière extrêmement régulière des personnes qui sont condamnées. Il est extrêmement difficile d'imaginer une société où l'on mettrait un policier derrière chaque personne qui est libérée conditionnellement pour voir si elle respecte ou non les conditions de sa liberté. Quelqu'un qui est interdit de contact avec les mineurs, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en application ou en tout cas à contrôler dans la mesure où les mineurs se retrouvent partout : dans les rues, dans les parcs, dans les piscines, les cours de récréation... ".