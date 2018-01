Un gel douche hypnotisant testé à Liège

De plus en plus tendance, l’aromathérapie est un vrai bon plan pour celles qui font confiance au pouvoir des huiles essentielles pour prendre soin de leur corps et de leur âme. Encore faut-il – sécurité oblige – pouvoir profiter des conseils avisés de vrais spécialistes. Dans le cadre de sa chronique radio au féminin-liégeois, Marie Honnay a découvert la magie de l’aromathérapie sous la douche grâce à la ligne de produits signée Tina Russillo.

Bio, gourmand et relaxant

La spécialité de cette Liégeoise: l’aromathérapie, un secteur que Tina Russillo explore depuis de nombreuses années. Cette experte en huiles essentielles les décline également en une ligne de produits de soin qui, cerise sur le gâteau, est certifiée bio. Tina a notamment développé 11 senteurs de gels douches, dont Force Douce (que nous avons testée), une fragrance gourmande et piquante aux accents de gingembre, à la fois originale et dynamisante. Nous avons également découvert la préférée de Tina: Montagne Sacrée, une senteur très originale qui favorise la méditation. Idéale pour la douche du soir ou dans un bon bain relaxant.

Autre bonne nouvelle: ces produits sont tout à fait accessibles: 7 euros pour un gel douche, par exemple. En marge de cette gamme bain, Tina Russillo a développé des soins spécial bébé, une ligne visage centrée sur les différents typologies de peau, mais aussi des hydrolats bio (ou toniques) aux vertus calmantes, dynamisantes, réparatrices, etc. Une marque à découvrir à La Maison des Plantes, le magasin naturel de Tina, sous les Arcades de la Galerie Opéra, un lieu où vous pouvez d’ailleurs dialoguer avec elle et profiter de ses conseils et de son expérience. Cette gamme est aussi disponible à l’espace AromaCure, un centre de bien-être situé aux environs de Liège, à Horion-Hozémont. Pendant direct de la Maison des Plantes, cet espace thermal privé propose une expérience détente centrée sur les produits de Tina et sur les bienfaits d’un sauna, jacuzzi, hammam. Sur rendez-vous, Tina y propose également des soins du corps: massages minceur aux huiles essentielle, soin visage etc.

Prochaine séquence le 16 janvier même heure, même antenne.