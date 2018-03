Un entrepreneur liégeois amoureux des bonnes choses

Eric Hossay a l'amour des bonnes choses

Cet entrepreneur liégeois a décidé de développer le coefficient plaisir au travail, et de rendre les gens heureux. Au travers de ses deux boutiques dédiées aux vins, il fait voyager et instruit ses clients.

Eric Hossay, aujourd'hui la petite cinquantaine, aurait très bien pu rester employé au sein d'une grande marque de distribution alimentaire. Au fil des années, il avait gravi les échelons, il y était depuis près de 30 ans.

Mais la passion du vin le pousse, voici quelques années, à revoir son plan de carrière.

Propriétaire de la Galerie 3D à Chaudfontaine, il ouvre un premier magasin de vins, en face du Delhaize. Un endroit sympathique et chaleureux où les clients viennent boire un verre après les courses, avant de rentrer à la maison ou juste pour se poser quelques instants. "Le Delhaize est le miroir, le baromètre de l'espace vin" résume cet entrepreneur. Aujourd'hui, c'est son épouse Angélique qui gère l'AD Delhaize, et le magasin de vêtements de cette même galerie.

Il y a un peu plus de trois ans, s'offre l'opportunité d'ouvrir un magasin dédié au vin, ce sera "100 % vins", route du Condroz à Neupré. "Le magasin se décline autour du vin, bien sûr, mais pas que. Nous avons écouté les avis, demandes et même conseils des clients et avons ouvert un espace alcools. Nous proposons 170 références en rhum, gin et whisky, en plus des vins et bulles pour lesquels nous travaillons en exclusivité avec quelques beaux domaines".

La maison Jamelle, par exemple, un domaine languedocien vinifié par Catherine Delaunay et dont les premiers cépages sont proposés à moins de 13 euros. Ou l'Epicuro, une maison italienne qui développe les arômes viticoles des Pouilles et de la Sicile.

Cuisine ouverte

"100 % vins", c'est un magasin de vins, au sens propre, mais c'est aussi un endroit de rencontres, de découvertes et de convivialité. "Nous y organisons des dégustations thématiques ou privées à partir de 6 personnes, des "Master Class" (dont une dédiée au rhum Abuelo le 9 mars), des cours avec explications, échanges et tables ouvertes. Nous disposons d'un chalet, avec feu de bois, un espace cosy que nous dédicaçons à nos clients avec petit coin salon/salle à manger et qui reste fermé. Nous y servons lorsque le client le demande, "à la sonnette" pour leur permettre de bénéficier de l'intimité et de la chaleur des lieux".

Au plaisir du vin, s'ajoute celui de la table puisqu'Eric Hossay propose en hiver des pierrades, fondue savoyarde et autres raclettes, remplacées l'été par des barbecues et des salades. "Nous proposons également des soirées "cuisine ouverte" avec Claude, notre cuisinier, ancien vendeur de vins, qui guidera les convives dans un accord vin/repas. Cela dit, nous restons un magasin et ne sommes pas un restaurant".

