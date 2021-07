Un drone survole mon jardin, c’est permis ? Le coup de gueule de Marianne Virlée dans "C’est pas fini"

Avec les beaux jours vient l’envie de profiter de son jardin. Sauf que lorsque qu’un drone passe au-dessus de nous, on se sent observé, épié… et à ce moment-là, le farnienté c’est fini !

Engouement pour les drones récréatifs

Avec le confinement, certains d’entre nous ont eu plus de temps libre, et une des conséquences est que les ventes de drones ont augmenté d’autant plus que leur prix a diminué, et les modèles sont plus perfectionnés. Les achats de drones ont augmenté de 20% entre janvier et décembre 2020, et sont surtout utilisés par le grand public.