Un Dos Tres... Ricky Martin mettait alors le feu avec ce tube en 1997

Ricky Martin... Ricky Martin ... attendez voir ? !! Ah mais oui... C'est lui ... "Un Dos Tres" bien sur !

Bruno nous emmène en plein coeur de cette année 1997 alors qu'on est en pleine période des chanteurs à voix juste après la vague des boysband - Notre Ricky Martin d'ailleurs c'est un peu un boys band à lui tout seul ! Il est Portoricain et s'impose à nous avec ce titre "Maria" ! "Un dos tres" autrement dit et connu...

C'est un tel carton qu'il y aura bien des parodies tout aussi planétaires que son tube !

On aura encore droit à quelques tubes - et "copa de la vida" notamment car oui il sait mettre le feu notre Ricky. Il est toujours chanteur même si c'est Enrique Iglesias qui l'a détrôné. Son plus grand tube fut et restera "un dos tres"... Que ce déroulé de chiffre soit de bonne augure pour la demi-finale endiablée de ce soir !