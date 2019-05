Un désherbant naturel à fabriquer soi-même

Pour avoir un beau jardin, il est essentiel de le débarrasser des mauvaises herbes.

Celles-ci ont tendance à proliférer rapidement et priver les plantes d'espace, d'eau, de lumière et d'engrais. Désherber n'implique pas systématiquement d'avoir recours à des produits industriels, potentiellement toxiques.

On peut fabriquer soi-même son désherbant naturel et économique. Pour ce faire, vous aurez besoin de 200 ml de vinaigre blanc, 5 litres d'eau et 1 kg de sel iodé.

Mélangez le tout et vaporisez sur les mauvaises herbes pour les détruire. N'appliquez que des petites quantités et sur des surfaces réduites pour ne pas appauvrir le sol sous l'effet du sel.

