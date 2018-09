Un des meurtriers de Kitty Van Nieuwenhuysen a été libéré après un tiers de sa peine

Luc Hennart, président du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles : " Par rapport à la famille de la victime, il est évident que, jamais pour quelqu'un qui a été frappé par un événement de ce genre il n'y aura de peine suffisamment sévère et c'est normal. C'est normal et c'est la raison pour laquelle les victimes ne sont pas parties prenantes à la détermination de la peine et n'en sont pas plus parties prenantes à l'exécution de celle-ci. Ce que les juges ont fait, les juges du Tribunal de l'application des peines, ont décidé, conformément à la loi, que le moment était venu de prendre la décision qu'ils ont estimé devoir prendre. Comme la peine était de 30 ans, ce sont cinq juges qui se sont prononcés à l'unanimité. Trois juges professionnels et deux assesseurs ont décidé que le temps était venu pour ouvrir une nouvelle perspective quel que soit le délit que l'individu ait pu faire. C'est la loi et la loi a été respectée par les juges ".

" Les juges doivent prendre de la distance "

Pour demander la libération conditionnelle, plusieurs éléments sont pris en compte : " Vous avez tout d'abord les avis de la prison, l'avis du procureur du Roi et vous avez aussi tout un plan de re-classement qui a été établi par le condamné. Tout cela doit permettre aux juges de vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à la mise en liberté. Ce dossier est souvent très bien charpenté. De nouveau, les victimes peuvent ne pas comprendre et je crois qu'il y a une légitimité à ça mais les juges, et c'est leur fonction intrinsèque, doivent prendre de la distance par rapport aux ressentis des victimes et voir objectivement ce qui constitue la meilleure solution. Il est important de dire que, après une condamnation et quoi que l'intéressé ait fait, il y a encore une vie. Et cette vie-là, il faut la gérer et ça, c'est la tâche du Tribunal de l'application des peines. Un élément que la famille des victimes doit pouvoir entendre. Une fois de plus, ce n'est pas nécessairement facile et je le dis avec beaucoup de respect pour les victimes de faits aussi graves, c'est évident que pour elles, le respect doit nous amener à entendre ce qu'elles ont envie de nous dire mais ce n'est pas aux victimes de décider ce qu'il en est à propos de la peine ou à propos de l'exécution de celle-ci ".