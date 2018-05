Un décrochage en Brabant Wallon pour VivaCité dès ce 16 mai!

Vous habitez le Brabant wallon ? Ceci vous intéresse tout particulièrement…Mercredi, la RTBF et TVCom inaugurent à Ottignies-Louvain-la-Neuve, une nouvelle rédaction de la RTBF et un nouveau décrochage de VivaCité : Brabant wallon Matin.

De 6h à 8h, un duo dynamique, Olivier Gilain et Sébastien Remacle, vous accompagneront dès le réveil avec, au programme, des infos et séquences toutes dédicacées au BW. De la proximité, de la bonne humeur aussi… Branchez-vous sur le 97.3 FM en radio et regardez aussi cette nouvelle émission diffusée chaque matin sur TVCom.