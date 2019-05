Un couple heureux ? C'est possible ! Voici le secret...

Les couples heureux qui savent faire évoluer leurs sentiments sur le long terme existent ! S’aimer à vie et construire une œuvre ensemble, c’est possible. Il faut cependant manier quelques clés essentielles.

6 conseils simples pour vivre en harmonie avec l'amour de sa vie

1. Savoir tolérer. Vous devez accepter vos différences. Ce sont ces spécificités qui enrichissent votre relation.

2. Créer un lien d'amitié. Construisez une complicité et ayez confiance en votre partenaire. Faites de lui votre meilleur ami.

3. Accepter les disputes. Avoir des désaccords fait partie du quotidien des couples. On se dispute et puis on se réconcilie sans trop dramatiser les choses.

4. Se fixer des objectifs partagés. Se projeter ensemble renforce votre couple. Pensez à vous fixer une vision commune de votre avenir.

5. Se soutenir mutuellement. S'épauler et rendre la vie plus facile à l'autre consolide la relation.

6. Se dire « je t'aime ». Il est essentiel d'exprimer ses sentiments et multiplier les preuves d'amour pour assurer le bonheur du couple.