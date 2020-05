Un container détourné de sa fonctionnalité pour rompre la solitude de nos aînés

La pandémie de coronavirus a mis à mal tout un système, tout un monde, toutes nos vies. Les maisons de retraite et leurs résidents ont beaucoup souffert déjà sur le plan sanitaire mais aussi en raison du confinement, des mesures de distanciation qui ont eu pour conséquence inévitable de rehausser leur sentiment de solitude. Leur mental a été fortement impacté, pour certains, ils le vivaient sous une petite forme d’abandon, de désespoir, de perte d’appétit, d’élan de vie. Le personnel soignant au sein de ces infrastructures a mené non seulement un incroyable combat face à la crise sanitaire inédite mais tente aussi avec ses propres moyens de pallier au mieux à ce manque relationnel si humainement nourricier et vital issu des familles.

Face à cette situation inédite, bon nombre de personnes redoublent d’ingéniosité, d’inventivité et de générosité pour apporter un peu d’âme et de chaleur humaine auprès de chacun. Une véritable chaîne de solidarité se déploie aux quatre coins du monde.

Quand la solidarité se fait inspirante.

Face à cette solitude des aînés et sachant que cette pandémie se jouerait sur du long terme, chacun tente de trouver des petites solutions à mettre en place pour adoucir un peu les journées, la vie de tout un chacun en telles circonstances. Certains tentent de s’adapter et de rompre cette solitude en mettant en place des visioconférences, en rapprochant les aînés de leur famille en mettant à leur disposition cette technologie qui rapproche un peu, le temps d’un câlin virtuel. Mais cela ne suffit pas pour remplacer les vrais contacts, nos aînés vivent difficilement cette séparation avec leurs proches.