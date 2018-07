Un chien... Pour la vie !

Et si on s'offrait une petite bulle de douceur à l'aube de ce week-end ? Vous allez fondre - et oui, ces petites boules de poils savent attendrirent nos coeurs... C'est 2 minutes de tendresse qui vont droit au coeur.

Quand un chien abandonne son maître, ce n'est pas pour partir en vacances !

Créapills met sous les projecteurs une vidéo à fondre, à craquer, à pleurer même aussi... un peu, beaucoup, à la foliiiiie. Mais c'est tellement on les aime ces boules de poils à 4 pattes. Et, parce qu'il est malheureusement besoin de rappeler à tout maître indifférent combien ces animaux sont nos dignes compagnons de tous les instants, de toute une vie et non d'un jour seulement.

Découvrez ainsi haut les coeurs la dernière campagne publicitaire de 30 Millions d'amis. De si belles images, une si belle et tendre histoire pour ouvrir les consciences et les esprits si besoin en est à toute personne malveillante qui serait.

A nos amis les animaux et surtout à toutes ces belles personnes qui les accompagnent avec tant de respect et de coeur... pour la vie. Tellement Merci !