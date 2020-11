Un calendrier de l'avent houblonné pour les fêtes

Noël approche à grands pas et vous pensez déjà peut-être aux cadeaux que vous pourriez faire cette fin d’année. Parmi vos idées, vous avez peut-être opté pour le célèbre calendrier de l’Avent qui se décline depuis quelques années de mille et une façons et qui a de plus en plus de succès.

Parmi les plus sympas du moment, on vous propose celui de la société Beercrush qui est composé uniquement de délicieuses bières issues de notre province de Liège.

Dans ce calendrier, vous découvrirez 24 bières provenant de neuf brasseries différentes. Vous y retrouverez trois brasseries de notre région verviétoise. A savoir la brasserie Grain d’Orge pour les bières d’Aubel, la brasserie de Bellevaux et la brasserie du Val-Dieu. Vous découvrirez également des bières provenant de la brasserie de la Lienne de Lierneux, de Brasse & Vous, de la Brasserie Coopérative Liégeoise, de la Brasserie C pour la Curtius, de la Brasserie de la Croix et de la Brasserie de Marsinne.

Si vous désirez offrir ce calendrier à l’un de vos proches (ou si vous voulez simplement vous faire plaisir), vous pouvez passer votre commande via le site de la société "Beercrush".

Et si vous voulez découvrir davantage de bières belges, Beercrush vous propose pas moins de 10 calendriers de l’Avent reprenant 240 bières belges. De quoi organiser quelques "apéros skype" avec vos amis en cette fin d’année.