Un bloc-notes qui fait apparaître le château Poudlard : les fans d' Harry Poter vont adorer

Les blocs-notes sont assez "has been" il faut bien l’avouer. Les smartphones, les IPad,… ont supplanté leur usage. Cependant, une société Japonaise TRIAD Inc-Japan a eu une idée assez ingénieuse et créative. Au fil des pages arrachées des blocs-notes, de véritables trésors se révèlent et deviennent des objets déco, pour certains insolites.

Les fans d’Harry Poter pourraient bien faire revivre cet objet de légende et lui redonner ainsi ses lettres de noblesse pour que la magie opère au fil des mots griffonnés sur le papier. Chaque feuille que vous utiliserez pour y écrire vos notes dévoilera ainsi un peu plus l’architecture et l’environnement du château, célèbre pensionnat des jeunes sorciers. Un concept original qui émoustillera les adeptes d’Harry Poter sans aucun doute.